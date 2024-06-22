سفير دولة فلسطين بالقاهرة يشكر مصر وقيادتها على جهود إتمام امتحانات طلاب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 01:28 مساءً - أعرب سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، عن خالص الشكر باسم القيادة الفلسطينية للرئاسة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الدولة المصرية العاملة على كافة المستويات والتي لم تتوانَ عن بذل كافة الجهود للتيسير على أبناء شعبنا الفلسطيني، ودفع المسيرة التعليمية والأكاديمية بعد ما تعرض له قطاع التعليم من تدمير وإبادة.

وانطلقت اليوم السبت، امتحانات الثانوية العامة لطلاب فلسطين من القادمين من قطاع غزة والمتواجدين في جمهورية مصر العربية حاليًا؛ وذلك لأول مرة في جمهورية مصر العربية بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة في فلسطين، نتيجةً لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر وحرب الإبادة الجماعية على أبناء شعبنا، ومن أجل إتمام تحصيلهم العلمي والأكاديمي من دولة فلسطين .

وقام سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح وكادر قسم الشؤون الثقافية بالسفارة بجولة تفقدية على لجان الامتحانات، بحضور مدير عام ادارة المقطم التعليمية السيدة عواطف مهني، حيث أكد السفير دياب اللوح أن توجيهات السيد الرئيس محمود عباس، وتعليمات دولة رئيس الوزراء محمد مصطفى ووزير التربية و التعليم العالي أمجد برهم، ورعاية وزارة التربية والتعليم المصرية، أدى إلى إنجاز إلحاق قرابة ١١٠٠ طالب فلسطيني لتأدية امتحانات التوجيهي للعام الحالى ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 260 يوماً بحق الشعب الفلسطيني ؛ وأشار السفير اللوح إلى أن إقامة الإمتحانات لهذا العدد من أبنائنا وفي هكذا ظروف يجسد انتصارًا لإرادة الشعب الفلسطيني رغم المحن وخسائر القطاع التعليمي البشرية والبنيوية، ويعد رسالة حول تشبث شعبنا بمستقبل أبنائه وحرصه على بناء غدٍ مشرق، مشيرًا إلى أن حرمان ٣٩ ألف طالب ثانوية عامة من أبناء قطاع غزة يمثل خسارة من نتائج هذه الحرب، والذي ستعمل كل أطر ومؤسسات دولة فلسطين لإيجاد حلول لتعويض هذه الخسائر والمحافظة على حقوقهم وفرصهم في استكمال مسيرتهم التعليمية.

وثمن السفير دياب اللوح دور وزارة التربية والتعليم الفلسطينية وكوادرها والمتطوعين في تولي عملية الإشراف والمتابعة الخاصة بلجان الامتحانات بالتعاون مع الكادر الأكاديمي المتواجد في مصر.

كما ثمن السفير دور القيادة والحكومة الفلسطينية وحرصها على بذل كافة المساعي لدعم ومساندة أبنائنا الطلبة في بناء مستقبلهم العلمي والعملي، واستمرار جهود دولة فلسطين ممثلة بوزارة الخارجية والمغتربين ووزارة التربية والتعليم وكافة مؤسسات الدولة للعمل سويا في خلية ادارة الأزمات من أجل استمرار العملية التعليمية لأبناء فلسطين في كافة المراحل الدراسية والتيسير عليهم لاستكمال رحلتهم التعليمية.

جدير بالذكر أنه يستمر عقد امتحانات الدورة الأولى حتى ٨ يوليو ٢٠٢٤، حيث حضر الامتحان الأول في مادة التربية الإسلامية إجمالى ٧٧٦ طالبا/ طالبة منهم ٤٠٣ طالبة و٣٢٦ طالبا و٤٧ من قسم التعليم المهني، وأشرف على سير عملية الامتحانات وفدٌ من وزارة التربية والتعليم العالي ضم الأساتذة غسان رشيد، عارف عصايرة، وعاهد عياش، وكادر قسم الشؤون الثقافية بسفارة دولة فلسطين، وفريق من الكادر الإداري والأكاديمي لوزارة التربية والتعليم، وفريق من المتطوعين من الأكاديميين المتواجدين في جمهورية مصر العربية.