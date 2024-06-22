جامعة العريش تعتمد نتيجة كلية العلوم والتغذية العلاجية ومراجعة 96% من نتائج كافة الكليات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 01:29 مساءً - أعلنت جامعة العريش الحكومية بشمال سيناء عن اعتماد الفرقة الأولى والثالثة والرابعة من كلية العلوم، والفرقة الأولى والثانية والثالثة تغذية علاجية، كما تم مراجعة ما يقارب 96% من نتائج باقي الفرق على مستوى جميع الكليات، تمهيدا لاعتمادها قريبا.

وتفقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، سير العمل بالإدارة المركزية لشئون التعليم الطلاب، وذلك للاطمئنان على سير عملية مراجعة وإعلان نتائج ، مع تواجد كامل لفريق العمل بالإدارة ، حيث تم استعراض تقرير مفصل حول النتائج التى تم الإنتهاء منها واعتمادها

ز وججه رئيس جامعة العريش ، عمداء الكليات بسرعة إعلان النتائج، والانتهاء مبكرًا من نتائج طلاب السنوات النهائية؛ لسرعة تجهيز الأوراق والتقديم للخدمة العسكرية، على أن تكون جميع النتائج متاحة إلكترونيًا لجميع الطلاب على موقع الكلية.

وأثنى" الدمرداش "، على الأداء المتميز للنواب وعمداء ووكلاء الكليات في انضباط الامتحانات وسرعة الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة لإعلان باقي النتائج قريبًا، وذلك بعد انتهاء أعمال المراجعة، كما وجه الشكر لجميع العاملين بالإدارة المركزية لشئون التعليم الطلاب على مجهودهم المميز في مراجعة النتائج واعتمادها.