الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.. فقد واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن (الشرقية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الشرقية

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس).. وبحوزته (22,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سيارة ملاكى – مبلغ مالى).

ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح).. وبحوزتهما (1 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية آلية – فرد محلى – عدد من الطلقات).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,570 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.