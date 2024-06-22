ضبط 219 قضية مخدرات و 53 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 01:29 مساءً - في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (219) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (237) متهم ضُبط خلالها الآتي :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (161,798 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (25,300 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,041 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (4,600 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (3,245 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,705 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,360 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (985 جرام).

(1230) أمبول مخدر.

عدد (379760) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (53 قطعة سلاح نارى بحوزة 53 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(3) بنادق آلية.

(8) بنادق خرطوش.

(2) طبنجة .

(40) فرد محلى.

(85) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة.

(184) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (56393) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(147) حكم جناية.

(17474) حكم حبس جزئى.

(3116) حكم حبس مستأنف.

(27107) حكم غرامة.

(8549) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ضم (4) متهمين إرتكبوا حادث متنوع .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (13) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (16) متهم .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (221) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (16417) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (43) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.