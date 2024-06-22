الداخلية: حملات مكثفة بمحيط المدارس والجامعات والأندية الرياضية لضبط مروجى المخدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 01:29 مساءً - إنفاذاً لثوابت استراتيجية الوزارة فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تُلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على الشباب والنشء من الوقوع فى براثن الإدمان.. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمقاهى والأكشاك والحدائق العامة والمراسى النيلية على مستوى الجمهورية .

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط (53) قضية متنوعة ، بإجمالى عدد (70) متهم.. وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (85,250 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (8,50 كيلو جرام).

كمية من مخدر القنب "هيدرو" وزنت ( 2 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس"الشابو" وزنت (1,700 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (1,200 كيلو جرام).

كمية من مخدر القنب "البانجو" وزنت ( 1 كيلو جرام).

كمية من المادة الفعالة "حشيش إصطناعى" وزنت (500 جرام).

عدد (11005) قرص "ترامادول".

عدد (2525) أقراص وأمبولات مؤثرة .

تنفيذ (32) حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط (مبلغ مالى - فرد خرطوش وطلقتان – 61 هاتف محمول – 4 سيارات – 5 دراجات نارية – 24 قطعة سلاح أبيض- 2 ميزان حساس).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة حوالى (10,900 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .