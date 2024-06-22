نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء طلاب الثانوية العامة 2024 من أداء امتحان اللغة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى طلاب الثانوية العامة 2024، منذ قليل، من أداء امتحان مادة اللغة العربية في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

وقد أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول، صباح اليوم السبت 22 يونيو 2024 في مادة اللغة العربية، في أول أيام امتحانات المواد المضافه للمجموع.

كما أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية (ورقة أولى)، ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا فترة أولى الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية).



جدول الثانوية العامة 2024



– الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.