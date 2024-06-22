نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة: مصر تواجه موجة شديدة الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مصر اليوم السبت 22 يونيو 2024، استمرارًا في الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة، حيث تتراوح الزيادة بين 2 إلى 3 درجات مئوية في شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى.

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية ومائلًا للحرارة ليلًا على أغلب المناطق، ومعتدلًا على السواحل الشمالية.

تأثير منخفض الهند الموسمي

الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أوضحت أن هذه الارتفاعات في درجات الحرارة ستستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة الحالية أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 3 درجات في معظم محافظات الجمهورية.

تأثير الرطوبة ودرجات الحرارة المحسوسة

غانم أوضحت أن تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي يجلب كتل هوائية شديدة الحرارة، تتسبب في موجات حرارة شديدة على دول الخليج.

عند مرور هذه الكتل عبر البحر المتوسط، تحمل كميات كبيرة من بخار المياه، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة وزيادة الشعور بالحرارة.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 38 درجة مئوية، لكن الحرارة المحسوسة تتجاوز 40 درجة بسبب الرطوبة.

التوقعات لبقية الأسبوع

من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة طوال الأسبوع، وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستزيد بشكل أكبر غدًا وحتى منتصف الأسبوع، حيث تصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية خلال النهار.

تسود أجواء شديدة الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

الفترات الليلية

خلال الليل، ومع غياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة قليلًا، حيث تسجل الصغرى بين 26 و28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. ومع ذلك، تزيد نسب الرطوبة في الليل، مما يجعل الأجواء مائلة للحرارة على أغلب محافظات الجمهورية.

توصي هيئة الأرصاد الجوية باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة، خاصة خلال النهار، والبقاء في الأماكن المكيفة قدر الإمكان لتجنب التعرض لضربات الشمس.