طلاب الثانوية العامة 2024: أسئلة النحو صعبة جدا.. والقراءة المتحررة طويلة

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أحمد جودة - القاهرة - انتهى طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، من أداء امتحان مادة اللغة العربية في ثالث أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.



ومن أمام مدرسة عاطف السادات الثانوية بنات التابعة لإدارة دار السلام التعليمية، رصد " دوت الخليج " أراء طلاب الثانوية العامة 2024 حول امتحان اللغة العربية.

قالت الطالبة مريم أشرف، بالصف الثالث الثانوي، إن امتحان اللغة العربية جاء فوق مستوى الطالب المتوسط، معلقة:" جميع أسئلة النحو جاءت صعبة، وفي اختلافات وجدل كبير في الإعراب".

وأشارت الكالبة ريماس حسين، أن القراءة المتحررة أيضا جاءت أسئلتها صعبة وغير مباشرة، لافته إلى أن كتيب المفاهيم لم يتم الإفادة منه في امتحان اللغة العربية.

وأوضحت الطالبات أن النصوص جاء صعبة وطويلة تصل صفحاتها إلى أربع صفحات، موضحين أن أسهل ما جاء بامتحان اللغة العربية الأدب والبلاغة.

وقد أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول، صباح اليوم السبت 22 يونيو 2024 في مادة اللغة العربية، في أول أيام امتحانات المواد المضافه للمجموع.

كما أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية (ورقة أولى)، ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا فترة أولى الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية).