نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرادف "تتلظى".. كلمة تثير الجدل بين طلاب الثانوية العامة بامتحان اللغة العربية اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتوى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024، الذي أداه الطلاب صباح اليوم، في بداية انطلاق اختبارات الثانوية العامة للمواد الأساسية، على معنى كلمة "تتلظى".

وجاء محتوي سؤال كالتالي:

"تتلظى الصدور لنعمتك"، مما تسبب في حيرة الطلاب، فيما جاءت الإجابة اختيار من متعدد وتضمنت الكلمات "تتطلع- تحقد- تتأسى- تتحسر".

والإجابة الصحيحة لمعنى عبارة "تتلظى الصدور لنعمتك"، هي "تحقد".



وقام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، بتفقد امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بمدرسة الجولف الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة الشروق التعليمية، حيث يؤدى بها عدد ٥٢٨ طالب وطالبة، بعدد ٢٧ لجنة.

وتفقد الدكتور رضا حجازى عددا من اللجان بالمدرسة، أثناء تأدية الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، واطمأن الوزير على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبى اللجان على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان وتوفير الجو المناسب والطمأنينة.

كما اطمأن الوزير أيضا على توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب، وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.