نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية عامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل، طلاب الثانوية العامة 2024، بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول، اليوم، في مادة اللغة العربية، في ثالث أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2023،2024، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية (ورقة أولى)، ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا فترة أولى الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية).

يذكر أن، وجه شادي زلطه، المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نصيحة مهمة لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل امتحان اللغة العربية.

وقال زلطة: نؤكد عليها مرارا وتكرارا لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان اللغة العربية، لا تنساقوا خلف جروبات الغش الوهمية خاصة على تليجرام.

وأضاف المتحدث الرسمي: هدفها الأول والأخير في ادعاءاتها النصب والاحتيال وجمع الأموال..وكافة هذه الجروبات تم ويتم رصدها والتعامل معها..واجراءات الامتحانات ليس بها أي تراخي.