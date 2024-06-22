نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الري توضح تفاصيل بعد ظهور نباتات بالمليارات في نهر النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجهت وزارة الموارد المائية والرى بالشكر لكل مواطن غيور على بلده وعلى نهر النيل ومواردنا المائية في ضوء الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى عن ظهور نبات بأعداد تصل للمليارات في نهر النيل، ويقوم بالتنبيه لأي تحدى يواجه هذه الموارد، إلا أن الأمر يتطلب دائمًا تحري الدقة قبل نشر معلومات غير علمية ودون دراسة متخصصة.

وتم رصد هذه الأنواع من النباتات ودراستها منذ عام ٢٠٠٧ من قبل معهد صيانة القنوات المائية التابع للمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة، وهي معروفة تحت اسم الخس المائي، وهو نبات معروف منذ القدم ويتواجد بنطاق الوجه البحري، ويتم إزالة هذا النبات جنبًا إلى جنب مع كافة أنواع النباتات الأخري من حشائش مائية وورد نيل ضمن الأعمال الاعتيادية التي تقوم بها أجهزة قطاع حماية نهر النيل وفرعيه.

ومع ذلك واستجابةً لما تم ذكره بالفيديو، فقد قام فريق من قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه والمركز القومى لبحوث المياه صباح اليوم السبت الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٤ بالمرور على الطبيعة ومعاينه الموقع حيث تبين أن كثافة تواجد النبات لا يمثل ظاهرة وإنما ينتشر علي شكل فسيلات وسط الحشائش وورد النيل، وجارى الدفع بالمعدات اللازمة لإزالة هذه التجمعات المحدودة من النباتات، وتواصل أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل متابعة المجرى المائى للنهر لرصد أي تجمعات جديدة قد تظهر وإزالتها على الفور وهو ضمن المهام اليومية لقطاع حمايه نهر النيل وفرعيه بالوزارة.

وتقوم وزارة الموارد المائية والري حاليًا بالتعاون مع أحد الجامعات المصرية بدراسة تحويل هذه النباتات وخاصه ورد النيل إلى كمبوست زراعي لخلق عائد اقتصادي لهذه النباتات مما يُسهل التخلص منها ويخفض من العبء الملقى علي خزانة الدولة، كما يقوم مركز التدريب الإقليمى التابع للوزارة حاليًا وبالإستعانة بالخبرات الآسيوية بتنظيم دورات تدريبية للحرف اليدوية لإستخدام ورد النيل وغيره من النباتات لإنتاج منتجات طبيعية ذات عائد إقتصادي.

وترحب وزارة الموارد المائية والري بأى دراسات علمية أو تعاون بحثي في هذا الشأن مع الجامعات والمراكز البحثية وخاصة لإيجاد طرق مبتكرة للتخلص الآمن من هذه النباتات (مثل الطرق البيولوجية) دون تأثير علي التوازن البيئي وكذلك إيجاد المزيد من الإستخدامات الإقتصادية.