نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد قطارات الإسكندرية- القاهرة والعكس خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، تساءل الكثير من المواطنين في مصر عن مواعيد قطارات الإسكندرية إلى القاهرة والعكس، لقضاء إجازة ممتعة قبل نهايتها.

نقدم لكم التفاصيل التالية للراغبين في السفر بين القاهرة والإسكندرية:

مواعيد قطارات القاهرة إلى الإسكندرية

1. قطار رقم 119 تهوية "روسى":

- يغادر القاهرة في الساعة 5:00 صباحًا.

- يصل إلى الإسكندرية في الساعة 9:45 صباحًا.

2. قطار رقم 903:

- يغادر القاهرة في الساعة 6:00 صباحًا.

- يصل إلى الإسكندرية في الساعة 9:30 صباحًا.

3. قطار رقم 7 تهوية القاهرة- الإسكندرية:

- يغادر القاهرة في الساعة 6:20 صباحًا.

- يصل إلى الإسكندرية في الساعة 10:15 صباحًا.

4. قطار رقم 1205 "تحيا مصر":

- يغادر القاهرة في الساعة 6:45 صباحًا.

- يصل إلى الإسكندرية في الساعة 9:00 صباحًا.

5. قطار رقم 1131 درجة تالتة مكيف روسي:

- يغادر القاهرة في الساعة 7:00 صباحًا.

- يصل إلى الإسكندرية في الساعة 9:55 صباحًا.

6. قطار رقم 2025 تالجو:

- يغادر القاهرة في الساعة 8:00 صباحًا.

- يصل إلى الإسكندرية في الساعة 10:30 صباحًا.

7. قطار رقم 905 VIP القاهرة- الإسكندرية:

- يغادر القاهرة في الساعة 9:00 صباحًا.

- يصل إلى الإسكندرية في الساعة 11:30 صباحًا.

8. قطار رقم 901 مكيف القاهرة- الإسكندرية:

- يغادر القاهرة في الساعة 8:10 صباحًا.

- يصل إلى الإسكندرية في الساعة 11:15 صباحًا.

9. قطار رقم 911 مكيف القاهرة- الإسكندرية:

- يغادر القاهرة في الساعة 10:00 صباحًا.

- يصل إلى الإسكندرية في الساعة 1:05 مساءً.

مواعيد قطارات الإسكندرية إلى القاهرة

يمكنك الاطلاع على مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس بالتفصيل عبر تطبيق قطارات مصر، حيث يمكنك تحميل التطبيق من متجر التطبيقات والبحث بكل سهولة ويسر للحصول على جدول مواعيد الرحلات وأسعار التذاكر.