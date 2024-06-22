نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ننشر صور أدوات الغش الإلكتروني المضبوطة مع طالب ثانوية عامة في سوهاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، المسؤولة عن متابعة سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، صورة سماعة الأذن والكارت الذي تم ضبطه مع طالب الثانوية العامة في اللجنة الامتحانية بإدارة البلينا التعليمية بمحافظة سوهاج عبر كاميرا المراقبة، حيث تم رصد الطالب على الفور خلال قيامه بتركيب سماعة أذن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وصرح شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم ضبط طالبة بلجنة في محافظة الشرقية قامت بمحاولة الغش الإلكتروني خلال امتحان مادة اللغة العربية باستخدام هاتف محمول داخل اللجنة الامتحانية. كما تم ضبط طالب بلجنة في محافظة السويس قام بمحاولة الغش الإلكتروني خلال امتحان مادة اللغة العربية باستخدام سماعة أذن داخل اللجنة الامتحانية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم ضبط الطالب على الفور خلال قيامه بالغش الإلكتروني عبر استخدام سماعة الأذن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة. كما تم ضبط طالب بلجنة امتحانية بإدارة البلينا التعليمية بمحافظة سوهاج عبر كاميرا المراقبة خلال استخدامه سماعة أذن، حيث تم رصد الطالب على الفور خلال قيامه بتركيب سماعة أذن وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.