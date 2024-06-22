وخلال رحلة العودة إلى أرض الوطن تقدم بعثة مصر للطيران جميع التسهيلات والخدمات اللوجستية اللازمة لضيوف الرحمن بمطارى جدة والمدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية، وكذلك في مطارات جمهورية مصر العربية.
وأكدت مصر للطيران، أن هناك تواصل مستمر مع القنصلية المصرية فى جدة لتسهيل سفر أى حالات مرضية، كما أن هناك تنسيق مع وزارة الصحة المصرية للسماح بتواجد طبيب على متن بعض الرحلات الجوية الخاصة بالشركة؛ لتقديم الخدمات الطبية اللازمة وتسهيل وصول الحجاج إلى أرض الوطن.
وتواصل مصر للطيران، الناقل الوطني جسرها الجوى لمرحلة عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن، حيث تبدأ الشركة بتكثيف رحلاتها الجوية؛ لاستيعاب الحجاج الراغبين في العودة.
وتسير مصر للطيران، اليوم السبت الموافق 22 يونيو 19 رحلة جوية بواقع، 11 رحلة بخط سير جدة - القاهرة، 1 رحلة بخط سير جدة - كوناكري، و1 رحلة بخط سير الطائف - القاهرة، و6 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة.
وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة وقرعة الجيزة والإسكندرية ومطروح والغربية وأسيوط وتضامن الجيزة والفيوم والقليوبية والغربية والدقهلية والمنوفية، وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل العودة.. «مصر للطيران»: تسهيلات وخدمات للحجاج بمطاري جدة والمدينة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.