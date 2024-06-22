رئيس لجنة الحج السياحي بالمدينة: لا مفقودين لدينا ونتابع تحركات الحجاج

أكد أحمد صالح، رئيس لجنة مكتب شؤون الحج السياحي بالمدينة المنورة التابع للبعثة المصرية للحج السياحي؛ استمرار متابعة حركة تفويج حجاج السياحة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج والإشراف على إجراءات تسكينهم بمقرات إقامتهم بها حتى عودتهم بسلام إلى أرض الوطن.





وأشار صالح إلى أن البعثة خصصت لجنة للتائهين والمفقودات في المدينة المنورة، وتمكنت خلال الموسم الحالي من إعادة ما يقرب من 40 حاجا تائها ولا يوجد أي مفقودين، مشيرًا إلى وجود 723 مشرفا من شركات السياحة يعملون على خدمة الحجاج وهو أعلى عدد مقارنة بالسنوات الماضية.

وكشف عن أن المدينة المنورة استقبلت في الموسم الأول من الحج (قبل بدء المناسك) 8158 حاجا من حجاج السياحة، في حين تستقبل 17065 حاجا في الموسم الثاني (بعد انتهاء المناسك) قادمين من مكة المكرمة لاستكمال باقي برامج الحج الخاصة بهم، حيث بدأت عملية التفويج منذ 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، في حين تبدأ رحلات الحج البري في المغادرة يوم 23 يونيو، وستكون آخر رحلات مغادرة المدينة المنورة يوم 1 يوليو المقبل.

وقال إنه يتم متابعة تحركات الحجاج على مدار الساعة وبشكل لحظي قبل خروجهم من مكة المكرمة وحتى وصولهم إلى المدينة المنورة وإجراءات والتسكين وغيرها، مشيرًا إلى أن البعثة بالمدينة المنورة تعمل منذ البداية على وأد أية مشاكل أو سلبيات تواجه حجاج السياحة، فتمت عمليات المرور والمراجعة على كافة الفنادق قبل وصول الحجاج للتأكد من توافر كافة الخدمات، ومطابقتها مع المواصفات والاتفاقات الموجودة في العقود وغيرها، وهو ما ساهم في عدم وجود شكاوى من قبل حجاج السياحة خلال تواجدهم بالمدينة المنورة.

ونوه بعدم وجود أية وفيات بين حجاج السياحة أثناء تواجدهم بالمدينة المنورة، كما لا يوجد أية إصابات بالأوبئة كوباء كورونا وغيرها، مشيرًا إلى وجود حالة مرضية لحاج مصري مصاب بجلطة في المخ ومتواجد في المستشفى حاليًا وحالته غير مستقرة، و3 حالات أخرى تذهب للمستشفيات للغسيل الكلوي فقط وحالاتهم جيدة ومستقرة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن البعثة من تكليفها بالمهام الموكلة لها تسخر كل الإمكانيات والأدوات وتعمل على مدار الساعة من أجل خدمة الحجاج المصريين ولا تتوانى عن تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لهم.