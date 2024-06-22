وفاة كبير سدنة الكعبة المشرفة الشيخ صالح الشيبي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 02:30 مساءً - أعلنت وسائل إعلام سعودية، وفاة كبير سدنة الكعبة المشرفة الدكتور الشيخ صالح بن زين العابدين الشيبي، مساء أمس الجمعة، وصلي عليه بعد صلاة فجر اليوم السبت 16 ذي الحجة 1445 في المسجد الحرام.

وقالت قناة العربية: "يعد الشيبي السادن 77 منذ فتح مكة بعهد الرسول، و109 منذ عهد قصي بن كلاب، وهو حفيد شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، والذي قال لهم رسول الله ﷺ "خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم".

مولد وحياة صالح بن زين العابدين الشيبي

ولد صالح الشيبي في مكة المكرمة عام 1366هـ، ونشأ في أسرة عريقة عرفت بسدانة الكعبة المشرفة لعدة قرون، وحصل على شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة أم القرى، وعمل أستاذاً جامعياً لسنوات عدة، وتولى منصب كبير سدنة بيت الله الحرام عام 1980، خلفاً لعمه الشيخ عبد القادر الشيبي، وظل في هذا المنصب حتى وفاته.

إنجازات صالح بن زين العابدين الشيبي

خلال فترة توليه منصب كبير سدنة بيت الله الحرام، اهتم صالح الشيبي بالعديد من الأمور، منها الحفاظ على حرمة الكعبة المشرفة وصيانتها، وقام بتنظيفها وغسلها بنفسه أكثر من 100 مرة، كما ألف العديد من الكتب والمقالات في مجال الدراسات الإسلامية، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية.

مهنة سدنة الكعبة

مهنة سدنة الكعبة المشرفة، المعروفة أيضاً بالحجابة، هي من المهن الأشهر والأقدم في الحرم المكي الشريف. الأشخاص الذين يقومون بهذه المهنة يعرفون بالحجبة، حيث يحجبون الكعبة عن العامة.

مسؤوليات السادن

السادن هو الشخص الوحيد الذي يحمل مفتاح الكعبة المشرفة، والذي يبلغ طوله 35 سنتيمتراً ومصنوع من الحديد. يتحمل السادن مسؤولية كل ما يتعلق بشؤون الكعبة، من تغيير كسوتها، وغسلها، وتعطيرها بالطيب، وفتحها وإغلاقها.