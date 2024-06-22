هيئة شؤون الأسرى: يوجد في سجون الاحتلال ما بين 11 إلى 13 ألف أسير فلسطيني

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 02:30 مساءً - قال قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية للقاهرة الإخبارية، يوجد في سجون الاحتلال ما بين 11 إلى 13 ألف أسير فلسطيني.

وأضاف رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يصدر أحكاما جائرة ضد الفلسطينيين.. والاحتلال اعتقل نحو 9500 فلسطيني من الضفة منذ السابع من أكتوبر.

وتابع رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية للقاهرة الإخبارية: الاحتلال لا يقدم أي توضيحات بشأن الأسرى الفلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.