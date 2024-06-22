عاجل- حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2024 بالاجابات كاملة على التليجرام

أحمد جودة - القاهرة - حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2024 بالاجابات كاملة على التليجرام

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي على التليجرام نماذج تزعم أنها امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي للدور الأول، والذي بدا اليوم السبت 22 يونيو في كافة المحافظات المصرية. سنوضح في هذا المقال حقيقة هذه الأوراق التي يُدعى أنها تسريب لامتحانات الثانوية العامة 2024.

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

في السنوات الماضية، شهدت امتحانات الثانوية العامة محاولات تسريب متعددة. ولكن في الآونة الأخيرة، تعمل وزارة التربية والتعليم المصرية على ضبط المخالفين. تتم عمليات التسريب عادة خلال اللجان من قبل بعض الطلاب الذين يدخلون بأجهزة هواتف أو ساعات إلكترونية يمكنها التصوير، ويقومون بإرسالها إلى مجموعات سرية على التليجرام، حيث يتم حل الأسئلة ونشرها على نفس المجموعة. تسعى وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية إلى ضبط وإحضار أصحاب هذه المجموعات السرية وإغلاق القنوات التي تتداول أي أوراق تشابه نماذج الامتحانات الحقيقية.

بدء امتحانات الثانوية العامة

انطلقت اليوم أول امتحانات المواد المضافة للمجموع، وهي مادة اللغة العربية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت القاهرة في كافة المحافظات المصرية. تزعم بعض الصفحات أنها تسرب امتحان اللغة العربية مع الإجابات، إلا أن هذا الأمر تم نفيه تمامًا. تعمل وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على ضبط هذه المحاولات وإغلاق المواقع والقنوات التي تروج لتسريبات الامتحانات.