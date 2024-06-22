نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تخصص 2.5 مليون جنيه لتطوير مركز الدراسات الشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا عن الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مع إدارة مركز الدراسات الشرقية لمناقشة آليات تطوير المركز ورفع كفاءته خلال الفترة المقبلة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد الخشت في هذا الشأن نحو الارتقاء بمراكز الجامعة بهدف تحقيق مستوى عال من التميز والريادة الإقليمية والدولية باعتبار جامعة القاهرة من جامعات الجيل الخامس.

وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن تخصيص مبلغ 2.5 مليون جنيه مساهمة من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تنفيذ أعمال صيانة المركز.

كما تناول الاجتماع، الجدول الزمني لأعمال الصيانة ورفع البنية التحتية للمركز بما يليق بمكانة المركز والدور الرائد في تنمية الوعي القومي لدى الطلاب والباحثين، واستيفاء إجراءات الطرح تمهيدًا لتنفيذ الأعمال في أقرب وقت.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال الاجتماع، حرص إدارة الجامعة على رفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية لها، وتطوير معاملها ومراكزها المختلفة ورفع كفاءتها ومن بينها مركز الدراسات الشرقية، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة قد وجه في فبراير الماضي بضروة الإسراع من الإنتهاء من أعمال الصيانة ورفع البنية التحتية للمركز بما يليق بمكانة المركز ودوره الرائد فى تنمية الوعي القومي لدى الطلاب والباحثين ونشر المعرفة وتعزيز البحث العلمي.