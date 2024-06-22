نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر عن اللغة العربية: أسئلة النحو صعبة والامتحان يحتاج وقتا أكثر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، مستوى امتحان الثانوية العامة اليوم، والذي أدى فيها الطلاب مادة اللغة العربية، في أول يوم من أيام امتحانات المواد المضافة للمجموع.

وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: «طلاب وأولياء الأمور أجمعوا علي صعوبة بعض جزيئات النحو وطول قطع القراءة المتحررة والامتحان محتاج وقت زيادة عن الوقت المقرر وفي المجمل الامتحان في مستوي الطالب المتوسط ويحتاج لتركيز ».



وناشدت الحزاوي أولياء الأمور بعدم الزحام أمام مقار اللجان الامتحانية واللجوء لأرقام الشكاوي المعلنة من الوزارة للتبليغ عن أي مشاكل، وقدمت شكرها لوزارة التربية والتعليم على توفير أرقام تليفونية لتلقي الشكاوي والاستفسارات قائلة << ان هذا كان مطلب لاولياء الامور من سنيين سابقة >>

وأكدت على أولياء الأمور ضرورة تهيئة المناخ الملائم للأبناء للتركيز في الامتحانات القادمة والاهتمام بالأطعمة الصحية.

والجدير بالذكر إن وزارة التربية والتعليم أوضحت أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024، وصل إلى 745086 طالبًا وطالبة، في 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وصل إلى ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل لـ 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل إلى 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية إلى 84 مركزًا.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية لـ 81 طالبًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية لـ 38 طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين لـ 255 طالبًا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين لـ 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ 1646 طالبًا

