نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- زيادة عدد سكان مصر: 106 ملايين و447 ألف نسمة حتى يونيو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إجمالي عدد سكان مصر اليوم، السبت 22 يونيو 2024، حيث بلغ 106 ملايين و447 ألفًا و654 نسمة.

هذا العدد يمثل زيادة قدرها 126 ألف نسمة منذ 11 مايو الماضي، بمعدل نمو سكاني يقدر بنحو 3 آلاف مولود يوميًا، أي نحو 125 مولودًا في الساعة، ومولودين كل دقيقة.

قائمة المحافظات الأكثر كثافة سكانية

أشارت الساعة السكانية إلى قائمة العشر محافظات الأكثر من حيث عدد السكان، وهي:

1. القاهرة

2. الجيزة

3. الشرقية

4. الدقهلية

5. البحيرة

6. المنيا

7. سوهاج

8. القليوبية

9. الإسكندرية

10. الغربية

القاهرة تتصدر عدد السكان

أوضحت الساعة السكانية أن محافظة القاهرة تواصل التربع على عرش قائمة المحافظات من حيث عدد السكان، إذ بلغ عدد سكانها 10 ملايين و334 ألفًا و558 نسمة.

جاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني بعدد سكان بلغ 9 ملايين و626 ألفًا و349 نسمة، تليها محافظة الشرقية التي وصل عدد سكانها إلى 8 ملايين و5 آلاف و334 نسمة.