شكاوى من النحو وضيق الوقت في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة، حول مستوى امتحان اللغة العربية، الذي أدوه اليوم السبت، في أول أيام امتحانات المواد الأساسية.





وقال بعض الطلاب إن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط باستثناء بعض أسئلة النحو والقراءة المتحررة، لكن طلاب آخرين أكدوا صعوبة الامتحان وقالوا إن وقت الإجابة غير كافي.

وقالت الطالبة مي حسام، بإحدى لجان السيدة زينب، إن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، باستثناء سؤال النحو الذي كان به العديد من النقاط الصعبة التي استهلكت وقتاً طويلاً للإجابة.

وأضافت الطالبة مها محمد، أن الامتحان كان صعباً للغاية، والوقت المخصص للإجابة لم يكن كافياً، إذ ظلت تجيب على الأسئلة حتى اللحظة الأخيرة، مشيرة إلى أن اللجنة كان بها بعض الأمور الموترة، بسبب بكاء الطالبات من جهة لصعوبة الامتحان، أو لتعدد تنبيهات الملاحظين والمشرفين وتذكيرهم المتكرر بالوقت المتبقي في الساعة الأخيرة.

وقال الطالب محمد حسن بإحدى لجان الجيزة، إن الامتحان كان جيداً بالنسبة للطالب المتميز، فقد يتوقف عند بعض النقاط في سؤال النحو فقط، أما الطالب الذي يذاكر بطريقة الحفظ فسيجد صعوبة في أكثر من سؤال بالامتحان، مشيراً إلى أن الامتحان كان طويلا للغاية واحتاج الوقت كاملاً للإجابة ولم يتمكن من المراجعة بشكل كافي.

بدورها، رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، مستوى امتحان اللغة العربية، قائلة إن الطلاب وأولياء الأمور أجمعوا على صعوبة سؤال النحو وكذلك طول قطع القراءة المتحررة، كما اشتكوا من ضيق الوقت المخصص للإجابة، ولكن في المجمل فإن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ويحتاج إلى تركيز.

وناشدت الحزاوي أولياء الأمور بعدم الزحام أمام مقار اللجان الامتحانية، واللجوء لأرقام الشكاوي المعلنة من الوزارة للتبليغ عن أي مشكلات، موجهة شكرها لوزارة التربية والتعليم على توفير أرقام تليفونية لتلقي الشكاوى والاستفسارات "20545083- 20545082- 20545095"، مؤكدة أنه كان مطلب أولياء الأمور منذ سنوات.

ويتكون امتحان اللغة العربية من 55 سؤالاً، بينهم 51 سؤال اختيار من متعدد و4 أسئلة مقالية، يجيب عنها الطلاب في 3 ساعات، ويخصص للمادة 80 درجة من المجموع الكلي للثانوية العامة.

وخلال الامتحان أعلنت وزارة التربية والتعليم ضبط 3 طلاب يحاولون الغش الإلكتروني، أحدهم طالب بإحدى لجان محافظة الشرقية، حاول الغش باستخدام الهاتف المحمول، أما الثاني بمحافظة السويس، حاول الغش باستخدام سماعة أذن.

كما تم ضبط طالب بلجنة امتحانية بإدارة البلينا التعليمية بمحافظة سوهاج عبر كاميرا المراقبة كان يستخدم سماعة أذن للغش.

واتخذت وزارة التربية والتعليم الإجراءات القانونية حيال الحالات المضبوطة، ووجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ الإجراءات القانونية حياة المسؤولين عن التفتيش على بوابة اللجنة وكذلك الملاحظين.

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقياً بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية بنظام "البابل شيت" و15% مقالية، وتجرى بنظام الـOpen book، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونياً بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام 745 ألفاً و86 طالباً وطالبة، يؤدون امتحاناتهم داخل 1981 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة 11 لجنة على مستوى الجمهورية، أما عدد لجان الإدارة 4 لجان، وعدد لجان التقدير 7 لجان، وبالنسبة للجان لمراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية فتصل إلى 84 مركزاً.

وفيما يتعلق بالطلاب أصحاب الحالات الخاصة المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة، فجاءت أعدادهم كالتالي: 81 طالباً متقدمين لأداء الامتحان داخل السجون، 38 طالباً متقدمين لأداء الامتحان بمستشفى 57357، 255 طالباً من المكفوفين، 3306 من طلاب الدمج التعليمي، و1646 طالباً بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وتستمر امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو المقبل.