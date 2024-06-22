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جدة - نرمين السيد - سفير فلسطين يتفقد امتحانات الثانوية العامة لطلاب بلاده بإحدى مدارس مصر
وتعقد امتحانات الطلاب الفلسطينيين في مصر بمدرسة تحيا مصر 2، التابعة لإدارة المقطم التعليمية.
وأشاد السفير الفلسطيني، بالجهود المبذولة من الدولة المصرية لتنظيم امتحانات الثانوية العامة للطلاب الفلسطينيين.
وشارك السفير في جولته، عواطف مهني، مدير عام إدارة المقطم التعليمية، ونادي الناجي، بقسم الشؤون الثقافية بالسفارة.
وقال السفير إن إقامة الامتحانات لعدد كبير من الطلاب من أبناء فلسطين يجسد انتصاراً لإرادة الشعب الفلسطيني رغم المحن التي يمر بها، مثمناً التعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية.
وتقدم اللوح بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأجهزة الدولة المصرية على كل المستويات، والتي لم تتوانى لحظة عن بذل كل الجهود للتيسير على أبناء الشعب الفلسطيني.
وحضر امتحانات الثانوية العامة من الطلاب الفلسطينيين 776 طالباً وطالبة في مادة التربية الإسلامية مقسمين كالتالي: 403 طالبات و326 طلاب، و47 من القسم المهني.
وفي نهاية الجولة التقى السفير بعدد من أولياء الأمور وبعث لهم رسالة طمأنة بأن القادم سيكون أفضل بإذن الله.
جدير بالذكر أن العملية الامتحانية تتم تحت إشراف وفد من زارة التربية والتعليم العالي وفريق من الكادر الإداري والأكاديمي لوزارة التربية والتعليم وفيق من المتطوعين من الأكاديميين المتواجدين في جمهورية مصر العربية.
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