عاجل.. مدبولي: سحب رخص 16 شركة سياحة وإحالة مسؤوليها للنيابة

جدة - نرمين السيد - كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بسحب رخص 16 شركة سياحة تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية وإحالة مسؤوليها للنيابة العامة.





جاء ذلك خلال اجتماع خلية أزمة الحجاج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء؛ لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.

يأتي هذا التوجيه في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين.

كما أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.