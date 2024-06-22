حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان - دمياط- الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (قضيتين) إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (3,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كيلو جرام لمخدر البانجو- عدد من الأقراص المخدرة "تامول").. بحوزة (متهمَين).

تنفيذ عدد (603) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4 كيلو جرام لمخدر البانجو- 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط (فرد محلى وطلقتين) بحوزة (3 متهمين "لـهم معلومات جنائية").

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (قضيتين) إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كيلو جرام لمخدر الحشيش)..بحوزة (متهمَين).

ضبط عدد (5) قضايا أسلحة بيضاء..ضُبط خلالهم (5 قطع أسلحة بيضاء).. بحوزة (5 متهمين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.