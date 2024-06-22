وزير التعليم: لجنة فنية لمراجعة نموذج إجابة امتحان العربي للثانوية العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 03:32 مساءً - أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك لجنة فنية من الخبراء تراجع نموذج الإجابة الخاص بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024، قبل بدء تصحيح أوراق إجابات الطلاب، موضحا أن اللجنة تراجع كافة التفاصيل الخاصة بالإجابات والأسئلة للتأكد من عدم وجود خطأ.

وأدى طلاب الثانوية العامة السبت 22 يونيو الجارى، امتحان مادة اللغة العربية حيث تضمن الامتحان 55 سؤالا، منها 51 سؤال اختيار من متعدد بالإضافة إلى 4 أسئلة مقالية، وشكا بعض الطلاب من صعوبة جزئيات بأسئلة الامتحان موضحين أن أسئلة النحو والقراءة المتحررة والنصوص صعبة وفى مستوى الطالب المتفوق.

ووجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رؤساء لجان الثانوية العامة، على عدم تأخير تسلم الطلاب ورق الأسئلة عن الموعد المحدد لبداية الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا، كما تابع الدكتور رضا حجازي على مدار الأيام الماضية كافة الاجراءات المتعلقة برصد جروبات الغش الالكتروني وتسليمها للجهات المعنية، كما جدد التأكيد على تنفيذ كافة اجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة الكترونية.