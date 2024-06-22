نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- الحكومة تقرر سحب رخص ١٦ شركة سياحية بعد ازمة ضحايا الحجاج غير النظاميين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سحب رخص 16 شركة سياحية تورطت في تسفير الحجاج بطرق غير نظامية دون تقديم أي خدمات لهم، مع إحالة المسؤولين عن تلك الشركات إلى النيابة العامة.

كما ستُغرّم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين توفوا نتيجة لهذه التجاوزات.

تعزية ودعم لأسر الضحايا

أعرب الدكتور مدبولي عن خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا من الحجاج المتوفين، مؤكدًا التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم في هذا الحدث المُحزن.

متابعة الحكومة لأوضاع الحجاج المصريين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع خلية الأزمة، التي تم تشكيلها بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.

هدف الاجتماع كان متابعة أوضاع الحجاج، وتقديم الدعم لأسر المُتوفين، والتنسيق مع السلطات السعودية لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمتوفين، وضمان عدم تكرار هذه الأحداث.

إجراءات صارمة ضد الشركات المخالفة

وجه الدكتور مدبولي باتخاذ قرارات فورية ضد الشركات التي ساهمت في تسفير الحجاج بطرق غير رسمية، مع وضع الأطر لمنع تكرار هذا الأمر.

وأكد أن البعثة الرسمية المصرية تضم أكثر من 50 ألف حاج، وأن هناك متابعة يومية لأوضاعهم.

جهود وزارة الخارجية

أوضح سامح شكري، وزير الخارجية، أن معظم الحجاج الذين فقدوا أرواحهم كانوا من الحجاج غير النظاميين، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع أوضاع الحجاج بالتنسيق مع السلطات السعودية. وأكد أن غرف الطوارئ تعمل على مدار الساعة للاستجابة السريعة.

الدور الأمني والصحي

أكد وزير الداخلية محمود توفيق أن الحج الرسمي يسير بشكل منتظم، وأن المشكلة تكمن في الحج غير النظامي.

وشرح وزير الصحة خالد عبد الغفار جهود البعثة الطبية المصرية في تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للحجاج، مؤكدًا التنسيق الكامل مع السلطات الصحية السعودية.

موقف الحج السياحي والجمعيات

أشار أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إلى أنه سيتم سحب رخص أي شركة سياحة تثبت تورطها في تسفير الحجاج بطرق غير رسمية.

كما استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، موقف حج الجمعيات والخدمات المقدمة.

تقرير الأمانة الفنية

استعرض الاجتماع تقرير الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، الذي أشار إلى أن شركات السياحة نظمت برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما تسبب في مشاكل للحجاج غير النظاميين.

كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة سحب رخص الشركات المتورطة وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة.

توصيات اللجنة

تضمنت توصيات اللجنة التنسيق مع الجانب السعودي لتحاليل DNA للمتوفين مجهولي الهوية، ومتابعة الحالات المرضية، ووضع آليات لمنح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها.

مناشدة للمواطنين

ناشدت اللجنة المواطنين بالالتزام بأداء الحج من خلال الإطار الرسمي الموجود بالدولة، مؤكدة أن الطرق غير الرسمية تعرض الأرواح للخطر.

تفاصيل الاتصال لذوي المفقودين

تم مناشدة ذوي أي مفقود خلال تأدية مناسك الحج لهذا العام بالتواصل مع الخطوط الساخنة التالية:

- غرفة طوارئ القنصلية المصرية بجدة: 00966565702002

- غرفة طوارئ القطاع القنصلي بوزارة الخارجية: 27923050، 27923060، 27942782، 01006638814