قرارات رئيس الوزراء في اجتماع «خلية أزمة الحجاج» (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - الدكتور مصطفى مدبولى
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة اتخاذ قرارات فورية مع الشركات أو الكيانات التي ساهمت في تسفير هؤلاء الحجاج بآليات وطرق غير رسمية، مع وضع الأطر والقواعد التي تسهم في عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى.
حضر الاجتماع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وسامح شكري، وزير الخارجية، ووزير الصحة والسكان، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني "عبر تقنية الفيديو كونفرانس"، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والسفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، واللواء أحمد شاهين، ممثلاً عن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، واللواء حسام أبو المجد، ممثلاً عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
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