«بيت الزكاة والصدقات» مستمر بتوزيع لحوم الأضاحي على آلاف الأسر الأشد احتياجًا

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أحمد جودة - القاهرة - تستمر فرق «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في تنفيذ خطة توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين والأولى بالرعاية في جميع المحافظات، وذلك في إطار حملة «صك الأضحية» لعام 2024م، تحت شعار «أرضِ ربَّكَ وأطعمْ مستحقًا»، وذلك وفق قوائم بحث ميدانية أعدها البيت مسبقًا للمستحقين في كل المحافظات.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم السبت الموافق 22 من يونيو 2024م، أنه ملتزم بخطتة لتوزيع ما يقرب من 500 طن لحوم عجول وخراف برقي، لتوصيلها إلى آلاف المستحقين من الأسر الأشد احتياجًا على مستوى المحافظات، فضلًا عن تسليم كل متبرع نصيبه من صك الأضحية، وذلك بعد انتهاء ذبح الأضاحي، الذي بدأ من بعد صلاة عيد الأضحى المبارك وطوال أيام التشريق الثلاثة، تلاها تجهيز اللحوم وتعبئتها وتبريدها لتوصيلها إلى المستحقين والمتبرعين.

أشار البيان إلى أن حملة «صك الأضحية» حظيت باهتمام عالمي، حيث توافد إلى مقر «بيت الزكاة والصدقات» وفود شعبية من فرنسا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا والسعودية والإمارات العربية المتحدة وجاليات مسلمة من المقيمين في مصر؛ للمشاركة في الحملة وتوجيه جزء منها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، عقب فتح ميناء رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية.

تستهدف حملة «صك الأضحية» التيسير على المضحين من داخل مصر وخارجها، وتوكيل «بيت الزكاة والصدقات» في أداء شعيرة الأضحية لوصول لحومها إلى المستحقين من الأُسَر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع الأشد احتياجًا في أنحاء الجمهورية، وإلى أشقائنا الفلسطينيين المصابين وذويهم الذين جاءوا لمصر بعد العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

