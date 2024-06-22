التعليم: رصد 5 حالات غش في امتحان اللغة العربية

تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية لامتحانات شهادة الثانوية العام للعام الدراسي 2023-2024 من رصد 5 حالات غش في امتحان مادة اللغة العربية.





وأوضحت الوزارة في بيان اليوم السبت أنه تم ضبط طالبة بلجنة بإدارة القنايات التعليمية بمحافظة الشرقية وطالب بلجنة بإدارة دكرنس بمحافظة الدقهلية وطالب آخر بلجنة بإدارة البداري بمحافظة أسيوط خلال قيامهم بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم ضبط طالبين أثناء الغش الإلكتروني باستخدام سماعة أذن داخل اللجنة وذلك على النحو التالي تم ضبط طالب بلجنة بمحافظة السويس قام بمحاولة الغش الإلكتروني باستخدام سماعة أذن

كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة البلينا التعليمية بمحافظة سوهاج عبر كاميرا المراقبة في اللجنة قام بمحاولة الغش الإلكتروني عبر استخدام سماعة أذن وقد تم التحفظ على سماعات الأذن المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة مؤكدة على التصدى لأي محاولات غش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.