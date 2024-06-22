مصر للطيران: تواجد طبيب على متن بعض الرحلات الجوية الخاصة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 05:25 مساءً - تواصل مصر للطيران جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج.

تواجد طبيب على متن بعض الرحلات الجوية الخاصة

وتقدم بعثة مصر للطيران خلال رحلة العودة إلى أرض الوطن جميع التسهيلات والخدمات اللوجستية اللازمة لضيوف الرحمن بمطارى جدة والمدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية وكذلك في مطارات جمهورية مصر العربية.

تواصل مستمر مع القنصلية المصرية فى جدة لتسهيل سفر الحالات المرضية

وأكدت مصر للطيران أن هناك تواصلا مستمرا مع القنصلية المصرية فى جدة لتسهيل سفر أى حالات مرضية، كما أن هناك تنسيقا مع وزارة الصحة المصرية للسماح بتواجد طبيب على متن بعض الرحلات الجوية الخاصة بالشركة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة وتسهيل وصول الحجاج إلى أرض الوطن.