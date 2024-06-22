الزراعة: تفتيش 424 مركز بيع الأدوية واللقاحات البيطرية خلال مايو 

جدة - نرمين السيد - وزير الزراعة السيد القصير

شنت وزارة الزراعة حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.





يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات. وأكد الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنّ مديريات الطب البيطري في المحافظات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية قاموا بشن حملة مكبرة في جميع أنحاء الجمهورية حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 424 مركز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر مايو 2024، وجرى رصد 98 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتمَّ عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات. وجرى إصدار 23 قرار إداري لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد 44 منشأة بيطرية بمحافظات: "الشرقية – القليوبية – المنوفية – كفر الشيخ – الغربية- قنا- الدقهلية- الإسماعيلية - سوهاج- المنيا- الفيوم- البحيرة"، جرى عمل 24 محضرا إدارى بمحافظات: "الشرقية – القليوبية – الاسماعيلية – السويس – بنى سويف – الغربية- الاقصر- الفيوم- البحيرة". وجرى تنفيذ قرارات الإغلاق لـ 20 مركز بيطري مخالف بمحافظات: "الدقهلية – القاهرة – الوادى الجديد – الفيوم". وأضاف "شاهين"، أنَّ الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.

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