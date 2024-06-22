ضبط صاحب ورشة تعدى على كلب بعصا خشبية بالسويس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 06:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً "عصا خشبية" والإدعاء بقيامه بالتعدى على "كلب" وقتله بمنطقة فيصل بالسويس.

بالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (صاحب ورشة لحام - مقيم بدائرة القسم) وأقر بأنه كان يطارد الكلاب الضالة بالمنطقة دون التعدى عليهم لتسببهم فى إصابة نجلته (سن 8 سنوات) بسحجات وكدمات متفرقة عقب ملاحقتهم لها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.