نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة واضطراب الملاحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها باستمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، بزيادة تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية على القاهرة الكبرى وحتى شمال البلاد.

من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على معظم المناطق، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، ومعتدلًا على السواحل الشمالية.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة أيضًا إلى احتمال اضطراب الملاحة في البحر المتوسط على بعض شواطئ مرسى مطروح، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 30 و40 كم/س، وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر.

توقعات درجات الحرارة ليوم الأحد

وفي بيان صدر اليوم السبت، حذرت الهيئة المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة غدًا الأحد الموافق 23 يونيو، حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والصغرى 31 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والصغرى 31 درجة مئوية.

ينصح المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي تأثيرات الطقس الحار والتأكد من متابعة التحديثات الجوية بانتظام.