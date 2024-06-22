نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر للطيران تسير 21 رحلة جوية لإعادة الحجاج المصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مصر للطيران، التابعة لوزارة الطيران المدني، أنها ستقوم بتسيير 21 رحلة جوية غدًا الأحد لإعادة الحجاج المصريين.

تأتي هذه الرحلات في إطار الجسر الجوي الذي تسيره الشركة لعودة الحجاج.

تفاصيل الرحلات

- عدد الرحلات: 21 رحلة جوية

- المطارات:

- 9 رحلات من جدة

- 1 رحلة من الطائف

- 11 رحلة من المدينة المنورة

الفئات المستفيدة

أوضحت مصر للطيران في بيان صحفي صدر اليوم أن هذه الرحلات مخصصة لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية، بالإضافة إلى حجاج تضامن القاهرة والجيزة والمنوفية والشرقية والبحيرة، وحجاج قرعة الجيزة والإسكندرية وقنا، وحجاج الترانزيت، والأفراد، والأجانب، وأصحاب الحج العملي والإقامة.

تستمر مصر للطيران في تنفيذ هذه الرحلات لضمان عودة الحجاج بسلام وأمان، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لهم.