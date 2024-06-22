سفارة فلسطين بالقاهرة توضح تفاصيل امتحانات طلبة الثانوية القادمين من غزة

جدة - نرمين السيد - سفير فلسطين بالقاهرة مع أهالى الطلاب

أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، تفاصيل عقد امتحانات الدورة الأولى لطلبة الثانوية العامة من المواطنين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة والمتواجدين في جمهورية مصر العربية حاليًا؛ وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة في فلسطين، لتبدأ يوم السبت الموافق 22 يونيه، حيث ستعقد الامتحانات في مدرسة "تحيا مصر 2" الكائنة في منطقة الأسمرات بحي المقطم بمدينة القاهرة.





وأكدت السفارة أنّ وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، انتهت من إنجاز أرقام جلوس الطلبة، وسيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للطلبة يوم الخميس المقبل الموافق 20 يونيو 2024 ، وذلك في مقر المدرسة بالمقطم بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهراً وأعربت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة عن خالص شكرها وتقديرها للدولة المصرية ممثلة بقيادتها وشعبها وأجهزتها العاملة على كافة المستويات والتي لم تتوانَ عن بذل كافة الجهود للتيسير على أبناء شعبنا الفلسطيني، ودفع المسيرة التعليمية والأكاديمية بعد ما تعرض له قطاع التعليم من تدمير وإبادة، كما ثمّنت السفارة دور القيادة والحكومة الفلسطينية وحرصها على بذل كافة المساعي لدعم ومساندة أبنائنا الطلبة في بناء مستقبلهم العلمي والعملي، في مواجهة حرب الإبادة الممنهجة التي يشنها الاحتلال على شعبنا.

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