فلسطين تشكر مصر على جهود إتمام امتحانات طلاب الثانوية القادمين من غزة

جدة - نرمين السيد - سفارة فلسطين بالقاهرة

أعربت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة عن خالص شكرها وتقديرها للدولة المصرية ممثلة بقيادتها وشعبها وأجهزتها العاملة على كافة المستويات والتي لم تتوانَ عن بذل كافة الجهود للتيسير على أبناء شعبنا الفلسطيني، ودفع المسيرة التعليمية والأكاديمية بعد ما تعرض له قطاع التعليم من تدمير وإبادة، كما ثمّنت السفارة دور القيادة والحكومة الفلسطينية وحرصها على بذل كافة المساعي لدعم ومساندة أبنائنا الطلبة في بناء مستقبلهم العلمي والعملي، في مواجهة حرب الإبادة الممنهجة التي يشنها الاحتلال على شعبنا.





وانطلقت، اليوم السبت، امتحانات الثانوية العامة لطلاب فلسطين من القادمين من قطاع غزة والمتواجدين في جمهورية مصر العربية حاليًا؛ وذلك لأول مرة في جمهورية مصر العربية بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة في فلسطين، نتيجةً لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر وحرب الإبادة الجماعية على أبناء شعبنا، ومن أجل إتمام تحصيلهم العلمي والأكاديمي من دولة فلسطين. وأكدت السفارة أنّ وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، انتهت من إنجاز أرقام جلوس الطلبة، وسيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للطلبة يوم الخميس المقبل الموافق 20 يونيو 2024، وذلك في مقر المدرسة بالمقطم بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

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