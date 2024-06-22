القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة أركان جيش فرنسا

جدة - نرمين السيد - القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة أركان جيش

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول تيرى بوركارد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية، والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث تناول اللقاء علاقات التعاون العسكري بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات، كذلك تداعيات الأوضاع الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.





وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد استقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للبلدين. وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائي وتنسيق الجهود لتحقيق المصالح المشتركة ودعم آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للجانبين. من جانبه، أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين وتوافق الرؤى المشتركة تجاه مختلف القضايا والموضوعات بكافة المجالات العسكرية. حضر اللقاءات، عدد من قادة القوات المسلحة للبلدين، والسفير الفرنسي والملحق العسكري الفرنسي بالقاهرة.

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