حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت ترسو في بوسان للمشاركة بمناورات عسكرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 08:30 مساءً - عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «للمشاركة في مناورات عسكرية.. حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت ترسو في بوسان».

على ساحل مدينة بوسان في كوريا الجنوبية رست حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية روزفلت، القطعة البحرية التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي السادس والعشرين للولايات المتحدة وتعمل بالطاقة النووية، تحركت من ميناء نورفولك في ولاية فرجينيا الأمريكية للمشاركة في تدريبات عسكرية سنوية بين الولايات

وعلى الرغم من أن اتفاق واشنطن وسول وطوكيو على هذه المناورات في أغسطس الماضي، جاء على خلفية التحركات الصينية العسكرية في الممر المائي المتنازع عليه في بحر الصين الجنوبي، إلا أنها تتزامن مع توتر آخر نشأ عن تحركات من قبل روسيا وكوريا الشمالية.