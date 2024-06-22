وزارة التعليم: كل طالب بالثانوية العامة سيحصل على حقه في التصحيح

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 08:30 مساءً - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن كل طالب سوف يحصل على حقه كاملا في تصحيح كراسات إجابة امتحانات الثانوية العامة، مشددة على أن الوزارة تسعى إلى عدم حدوث أي أخطاء في عملية تقدير الدرجات، داخل الكنترولات مشيرة إلى أن هناك ضوابط صارمة في تقدير الدرجات تضمن حصول كل طالب على حقه كاملا.

وأدى طلاب الثانوية العامة امتحان مواد التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والاحصاء كمواد غير مضافة للمجموع، إضافة إلى مادة اللغة العربية باعتبارها مادة مضافة إلى مجموع الثانوية العامة، ويؤدى الطلاب الثلاثاء 25 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.