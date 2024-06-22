الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا للزمالك.. وكولر يركز على التدريبات الفنية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 08:30 مساءً - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، دون راحة؛ وذلك بعد الفوز على فريق الداخلية أمس في الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الداخلية التي أقيمت أمس.

وأدت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الداخلية مرانًا استشفائيًّا في الجيم عقب انتهاء المحاضرة، تجنبا للإرهاق، فيما قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا لبقية اللاعبين مع بداية فقرات المران، بينما قاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا فنيًّا وبدنيًّا للرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة مع اللاعبين، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.