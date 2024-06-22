نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطلاب الثانوية العامة.. برنامج تكنولوجيا السيارات الهجين بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتمثل رسالة برنامج تكنولوجيا السيارات الهجين (HVT) في جامعة حلوان في إعداد خريجين موجهين للتطبيق بالمهارات التكنولوجية والتقنية والإدارية اللازمة لدخول وظائف السيارات التنافسية العالمية.

ويتم الأخذ فى الاعتبارات تكنولوجيا السيارات الحالية والحديثة وطرق تصميمها وإدارتها مع التركيز على فرص التعلم التجريبية التي تُشرك الطلاب في أبحاث المحركات وإدارة الطاقة ومنظومات السلامة والأمان والاختبار والتحليل والتصميم الأمثل.

كما يطور المعرفة الإدارية والمهارات والقدرات الأساسية للخريجين لضمان فهم شامل لعمليات السيارات الهجين التي تتراوح من الادارة والبيع بالتجزئة إلى التطبيقات الصناعية الكبرى.

ويساعد بكالوريوس تكنولوجيا السيارات الهجين الخريج على أن يصبح تقنيًا ماهرا وقادرا في مواجهة تحديات تصميم تكنولوجيا انتاج وتشغيل وخدمة المركبات الكهروميكانيكية الناشئة حديثًا (الهجين)، والتي كانت تهيمن على سوق السيارات المستدامة بيئيًا.

هذا المجال الدراسي مخصص لأولئك الذين يرغبون في أن يصبحوا تكنولوجيين ويواجهون تحديات تصميم تكنولوجيا الانتاج والتشغيل والخدمة الحديثة للمركبات الميكانيكية والكهربائية (الهجين) التي ظهرت حديثًا، والتي تهيمن على سوق السيارات الواعية بيئيًا.

ويوفر البرنامج للطلاب معرفة متعددة التخصصات بما فى ذلك الهياكل التقنية المعقدة للنقل البعيد مع أنظمة ادارة واستعادة الطاقة وتراكمها وطرق الصيانة وآليات الإصلاح.

كما يتم تدريس تحليل العمليات الفيزيائية والكيميائية الأساسية، واختيار المواد غير التقليدية وطرق التحكم في الفصول والمختبرات، ويوفر أيضا نهج جديد لتحقيق الغرض التعليمي يمنح الخريجين مهارات حيوية في تكنولوجيا السيارات الهجينة متعددة المصادر والهجين، بما في ذلك المركبات الخاصة والمستقلة.