نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعهد القومي لعلوم البحار: مسح كامل بالشواطئ القريبة من الساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد عن وجود بلاغ من مكتب قياده مخابرات حرس الحدود بالعلمين إلى الادارة العامه لمحميات المنطقه الشماليه بوجود حوت أو دولفين داخل مياه البحر أمام شاطئ قريه ماربيلا بالساحل الشمالي طريق الاسكندريه مطروح الساحلي الكيلو متر ٦٧ وتم ارسال مقطع فيديو مع البلاغ.

وعلى الفور تم تشكيل مجموعات عمل محميات المنطقه الشماليه والمعهد القومي لعلوم البحار ومصائد الأسماك فرع الاسكندريه بالتنسيق مع الأستاذة الدكتوره عبير السحرتي نائب رئيس المعهد حيث تم القيام بعمل مسح من على الشاطئ أمام منطقه البلاغ ولم تشاهد مجموعات العمل اي كائنات بحريه سواء دلافين أو حيتان بمنطقة البلاغ.

وتم تكليف فرق العمل بعمل مسح كامل بالشواطئ القريبه من البلاغ فى محيط ٥ كم شرقا و١٠ كم غربا ولم تسفر أعمال المسح عن أي مشاهدات

تم التنسيق على استمرار مجموعات العمل فى أعمال الرصد غدًا فى منطقه البلاغ ومحيطه مع التنبيه على إدارات القري السياحيه التي تم بها أعمال المسح بتخصيص مراقبين على الشواطئ طوال اليوم لإبلاغنا بأي مشاهدات مدعمة بالصور.

ونظرًا لأن الفيديو المتداول لا يظهر به سوي الزعنفه الظهريه وجزء من الجسم وعدم ظهور منطقه الرأس أو زعنفه الذيل فيصعب تحديد النوع بدقه.

وقد رجح خبراء المعهد القومي لعلوم البحار مبدئيا طبقا لما هو متاح من الفيديو إنه لحوت زعنفي صغير ولكن هذا التصنيف بصوره مبدئيه لحين مشاهده أي من فرق العمل للنوع.