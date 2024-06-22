تسهيلات ومساندة مصرية.. طلاب غزة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة

بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة خلال الأسابيع الماضية بشأن دعم ومساندة طلاب الثانوية العامة بدولة فلسطين، إذ إنها حرصت على مساندة أبناء الدولة الفلسطينية في بناء مستقبلهم العلمي والعملي، خصوصا في ظل حرب الإبادة الجماعية الممنهجة التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي.





وفي هذا السياق، انطلقت الدورة الأولى لامتحانات الثانوية العامة الفلسطينية لنحو 1100 من طلبة فلسطين من القادمين من قطاع غزة والمتواجدين فى مصر حاليًا.

وتقام لأول مرة فى مصر امتحانات الثانوية العامة الفلسطينية بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة فى فلسطين؛ نتيجةً لعدوان الاحتلال الإسرائيلى المستمر وحرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة.

احتضان الطلاب الفلسطينيين

وفي تصريحات تليفزيونية، قال صادق الخضور، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن القاهرة وفرت أماكن لامتحانات طلاب الثانوية العامة الفلسطينيين بعدما دمر الاحتلال كل المدارس الموجودة في غزة، معربا عن امتنانه بالشكر على احتضان مصر للطلاب الثانوية العامة الفلسطينيين، مما يؤكد على عمق العلاقات "الفلسطينية - المصرية"، وهو موقف يعبر عن الشعور المصري الصادق والحرص على مستقبل طلابنا.

جهود مصرية كبيرة

أما دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، قدم الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وأجهزة الدولة المصرية على المستويات كافة، والتي لم تتوان عن بذل كافة الجهود للتيسير على أبناء الشعب الفلسطيني.

وقام السفير وكادر قسم الشؤون الثقافية بالسفارة بجولة تفقدية على لجان الامتحانات، بحضور مدير عام إدارة المقطم التعليمية السيدة عواطف مهني، حيث أكد السفير دياب اللوح أن توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات دولة رئيس الوزراء محمد مصطفى ووزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، ورعاية وزارة التربية والتعليم المصرية، أدى إلى إنجاز إلحاق قرابة 1100 طالب فلسطيني لتأدية امتحانات التوجيهي للعام الحالي " 2023-2024"، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 260 يوماً بحق الشعب الفلسطيني.

انتصار لإرادة الفلسطينيين

وأشار السفير اللوح إلى أن إقامة الامتحانات لهذا العدد من أبنائنا وفي هكذا ظروف يجسد انتصارًا لإرادة الشعب الفلسطيني رغم المحن وخسائر القطاع التعليمي البشرية والبنيوية، ويعد رسالة حول تشبث شعبنا بمستقبل أبنائه وحرصه على بناء غدٍ مشرق.

كما أكد أن حرمان 39 ألف طالب ثانوية عامة من أبناء قطاع غزة يمثل خسارة من نتائج هذه الحرب، والذي ستعمل كل أطر ومؤسسات دولة فلسطين لإيجاد حلول لتعويض هذه الخسائر والمحافظة على حقوقهم وفرصهم في استكمال مسيرتهم التعليمية.

انتهاء الامتحانات 8 يوليو

جدير بالذكر أنه يستمر عقد امتحانات الدورة الأولى حتى 8 يوليو 2024، حيث حضر الامتحان الأول في مادة التربية الإسلامية إجمالى 776 طالب/ طالبة منهم 403 طالبة و326 طالب و47 من قسم التعليم المهني، وأشرف على سير عملية الامتحانات وفدٌ من وزارة التربية والتعليم العالي ضم غسان رشيد، عارف عصايرة، وعاهد عياش، وكادر قسم الشؤون الثقافية بسفارة دولة فلسطين، وفريق من الكادر الإداري والأكاديمي لوزارة التربية والتعليم، وفريق من المتطوعين من الأكاديميين المتواجدين في جمهورية مصر العربية.