البابا تواضروس يزور دير أبو مقار بوادي النطرون «صور»

جدة - نرمين السيد - البابا تواضروس يزور دير أبو مقار بوادي النطرون

زار قداسة تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، دير القديس مقاريوس الكبير "دير أبو مقار" ببرية شيهيت، وذلك في إطار متابعة قداسته لكافة نواحي تدبير العمل بالدير.





واستقبل مجمع رهبان الدير قداسة البابا بالألحان، وتوجه قداسته إلى الكنيسة الأثرية حيث صلى صلاة الشكر وتبارك من رفات قديسي الدير. ثم عقد جلسة في قاعة الاجتماعات، مع مجمع الآباء الرهبان وألقى عليهم كلمة روحية ربط خلالها بين الآية الخامسة من الأصحاح الأول من رسالة القديس بولس الرسول الأولى لتلميذه تيموثاوس، ونظيرتها من الأصحاح الأخير من الرسالة الثانية لتلميذه تيموثاوس أيضًا، وعقب الكلمة استمع لأسئلة الآباء الرهبان وأجاب عليها.

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