التوقيع على توسعة الشراكة الاستراتيجية بين شركة العرجاني والديار القطرية

جدة - نرمين السيد - توقيع الشراكة

شهد، اليوم السبت، التوقيع علي توسعة الشراكة الاستراتيجية بين شركة العرجاني القابضة و شركة الديار القطرية، بين كلا من الشيخ حمد بن طلال آل ثاني والشيخ إبراهيم العرجاني.





وتبدأ بالشراكة في مشروع سيتي إيدج بالتجمع الخامس والبرج السكني بفندق سانت ريجينس ومشروع فندقي بمدينة شرم الشيخ والغردقة، وسيتم التوقيع علي العديد من المشاريع القادمة الجاري دراستها.

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