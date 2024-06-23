نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق الأسبوع الثالث من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للفيزياء للقسم العلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بعد توقفها لإجازة امتحانات عيد الأضحى المبارك اليوم السبت بمادة الفيزياء للقسم العلمي وشهادات البعوث الإسلامية، وسط انضباط تام واستقرار.

وحرص الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على التواصل مع متابعي قطاع معاهد الأزهرية في اللجان المختلفة المنتشرة في كل أنحاء محافظات مصر عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ للوقوف على انضباط اللجان وتيسير أعمال الامتحانات، مشددا على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات والوقوف على طلبات الطلاب وشكواهم إن وجد.

واستكمالا للمتابعة المستمرة من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، تفقد اليوم أ.د/ أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، والدكتور محمد القزاز، أمين عام المكتب الفني بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة دعاء صبري، عضو المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد، سير لجان السنبلاوين بنين وفتيات بمنطقة الدقهلية الأزهرية، كما تفقد فضيلة الشيخ/ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون المناطق والخدمات، لجنة معهد فتيات جرجا الثانوية بمنطقة سوهاج الأزهرية.

جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.