نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراكة بمليارات الدولارات.. العرجاني جروب تتعاقد مع الديار القطرية لتنفيذ مشروعات سكنية وفندقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقعت مجموعة العرجاني جروب وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، عقد شراكة استراتيجي لتنفيذ مشروع سيتي ايدج بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والبرج السكني بفندق سانت ريجينس ومشروع فندقي بمدينة شرم الشيخ والغردقة.

وقع عقد الشراكة كلا من الشيخ حمد بن طلال آل ثاني رئيس قطاع التطوير وتسليم المشاريع في آسيا وإفريقيا بالديار القطرية، والشيخ ابراهيم العرجاني رئيس مجموعة العرجاني جروب.

من المقرر أن تتعاون مجموعة العرجاني مع شركة الديار القطرية في مشروعات أخري سيتم الإعلان عنها فور الإنتهاء من دراستها.

يعد مشروع سيتي جيت المقرر تطويره ضمن عقد الشراكة هو أحد أكبر مشاريع شركة الديار في مصر، يقام على مساحة 8.5 مليون متر مربع ويوفر نحو آلاف فرص العمل في السوق المحلي، بجانب أن تكلفته النهائية نحو 12 مليار دولار.

وتمتلك شركة الديار القطرية في مصر محفظة أراضي تمتد إلى 40 مليون متر مربع، ومشروعات في وسط وشرق وغرب القاهرة منها: نيو جيزة وسيتي جيت القاهرة الجديدة، وسانت ريجيس القاهرة، فضلًا عن مشروعين على البحر الأحمر بشرم الشيخ والغردقة.

تعمل شركة الديار القطرية فى 20 دولة كما تعمل حاليًا على تنفيذ أكثر من 50 مشروعًا عقاريًا وفندقيًا بقيمة أعمال تبلغ 35 مليار دولار، منها: مدينة لوسيل بقطر، سي بيرل باسطنبول بدولة تركيا، سيتي سنتر بالولايات المتحدة، سانت ريجيس بالقاهرة، سيتي جيت بالقاهرة الجديدة، شلسي باركس بالمملكة المتحدة.