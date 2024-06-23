البابا تواضروس يشهد العرض الأول لمسلسل الأطفال «حدوتة كنز»

جدة - نرمين السيد - العرض الأول لمسلسل الأطفال «حدوتة كنز»

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، حفل العرض الأول للمسلسل التعليمي للأطفال "حدوتة كنز" الذي أنتجته كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف، مصر الجديدة، من خلال كورال الأطفال التابع لها "أطفال الراعي".





تضمن الحفل الذي أقيم في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إلى جانب عرض نسخة مختصرة من "حدوتة كنز" عرض لكورال "أطفال الراعي"، وفيلم وثائقي عن الكورال، واختتم الحفل بكلمة قداسة البابا. "حدوتة كنز" مسلسل روحي وكنسي يستهدف كل الأسرة للربط بين الحياة الكنسية والحياة الروحية. وفي كلمته، أشاد قداسة البابا بالمسلسل مشيرًا إلى أنه يتميز بالتنوع الشديد والمعلومات القيمة، وحَيَّا جميع القائمين على تنفيذ العمل وشكر الآباء الكهنة والخدام.

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