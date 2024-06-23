الأوقاف توزع 10 أطنان لحوم أضاحي اليوم في المحافظات 

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف أنه سيتم توزيع 10 أطنان من لحوم صكوك الأضاحى، اليوم الأحد، على 6 محافظات وهى "القاهرة، الغربية، المنيا، الإسكندرية، أسيوط".





وكانت قد انطلقت يوم الخميس الماضي، أعمال توزيع الدفعة الأولى من لحوم أضاحي الأوقاف بواقع 60 طنًا من اللحوم البلدية، وبدأت بمحافظة الجيزة وتعم جميع المحافظات بحد أدنى 2000 أسرة بكل محافظة في الدفعة الأولى. وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن إجمالي ما تم تحصيله خلال موسم هذا العام من الأضاحي والإطعام في أربعة أشهر من رمضان إلى ذي الحجة بلغ أكثر من (300) مليون جنيه. وأوضح أن إجمالي ما تم خلال العام المالي 2023 / 2024م، من 1/ 7 /2023م حتى تاريخه 20/ 6/ 2024م بلغ نحو (340) مليون جنيه.

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